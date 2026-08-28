Оборот розничной торговли в Прикамье вырос за год на 6%
В январе – июле 2026 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 553,4 млрд руб. Это на 6,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Оборот общественного питания сложился в сумме 37,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,1% ниже уровня прошлого года.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа 2026 года составил 55,3 млрд руб., что соответствует 36 дням торговли.