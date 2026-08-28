Годовалая девочка погибла после падения из окна в Ижевске

В Ижевске в результате падения из окна 9 этажа погибла годовалая девочка. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии, инцидент произошел днем 27 августа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным следствия, ребенок находился в комнате вместе со своей спящей матерью. Отец ребенка в это время был на работе. Оставшись без присмотра взрослых, девочка забралась на подоконник и выпала из окна. От полученных травм она скончалась.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Они провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также они намерены изучить характеристику отношений в семье.

По данным СК, в 2026 году на территории Удмуртии это уже третий случай гибели ребенка в результате падения из окна.