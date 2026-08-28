В Сивинском округе ввели дополнительные льготы участникам СВО

Депутаты Сивинской думы приняли решение освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Участники СВО и члены их семей могут подать заявление на применение льготного налогообложения по одному земельному участку, предназначенному для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, размещения гаража. При этом участок не должен использоваться для предпринимательской деятельности. Льгота будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Напомним, ранее с этой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин, рекомендовав всем главам муниципалитетов Прикамья расширить действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона — освободить от его уплаты независимо от размера участка.