На участке федеральной трассы в Удмуртии введут реверсивное движение

В Удмуртии на участке федеральной трассы Р-243 вводится реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Оно будет действовать на мосту через реку Бобинка в Малопургинском районе Удмуртии с 28 августа до конца сентября 2026 года. Транспорт будут пропускать поочередно, скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На данном участке будут проводиться ремонтные работы по замене деформационного шва.

Водителей просят соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.