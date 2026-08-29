Для реализации КРТ в районе экстрим-парка Перми изымут землю и гаражи

Для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе экстрим-парка в Перми будут изъяты земельные участки и расположенные на них объекты. Это следует из приказа краевого минимущества.

Как указано в документе, в муниципальную собственность изымут два земельных участка и три гаража, расположенные на Кронштадтской улице. Стоимость изымаемого имущества собственникам возместит застройщик — ООО «ПМД-Прогресс».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», победителем аукциона на право КРТ в районе экстрим-парка Перми стала структура застройщика ПМД — ООО «ПМД-Прогресс». Сумма контракта составила 224 млн руб. Застройщику предстоит снести почти 600 гаражных боксов, возвести многоэтажные и среднеэтажные жилые дома высотой 25 и 8 этажей, площадью не более 51,7 тыс. кв. м. Необходимо построить автостоянку, отремонтировать Грузинскую улицу, включая перекресток с улицей Плеханова, построить выезд с территории КРТ на Екатерининскую улицу и внутриквартальные проезды.