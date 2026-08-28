Большинство опрошенных жителей Ижевска не считают профессию учителя престижной

Только 36% опрошенных жителей Ижевска назвали профессию учителя престижной. Такие данные следуют из опроса, проведенного SuperJob среди представителей экономически активного населения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина / Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина / Коммерсантъ

53% участников исследования не считают эту профессию престижной, указывая на низкую зарплату и высокую нагрузку. Респонденты называли ее «самой неблагодарной профессией», при этом, по их мнению, ни дети, ни родители учителей не уважают.

Женщины чаще мужчин называли профессию учителя престижной (40 и 32% соответственно). Больше всего сторонников подобной точки зрения среди граждан от 35 до 45 лет (47%).

59% горожан уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет в обществе понизился. Лишь 11% заметили повышение, 19% считают, что статус остался прежним.

Главное качество идеального педагога, по мнению опрошенных, — это глубокое знание своего предмета (23% голосов), выдержка и стрессоустойчивость (16%), терпение (12%), доброта (10%) и любовь к детям (8%).

Опрос проводился с 17 по 19 августа 2026 года.