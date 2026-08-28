Школьные линейки в школах Челябинской области пройдут для трех классов

Праздничные линейки 1 сентября в Челябинской области пройдут только для учащихся первых, девятых и 11-х классов в помещениях школ. Об этом сообщил министр образования региона Виталий Литке на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

С 20 июля по 17 августа в области прошла проверка готовности образовательных организаций. Комиссии обследовали 2,9 тыс. учреждений. Все объекты, за исключением трех детских садов и пяти школ, где продолжается капитальный ремонт, готовы к началу учебного года. Все организации имеют утвержденные паспорта безопасности.

Виталина Ярховска