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В Башкирии закрыли незаконный детский лагерь

В Белорецком районе суд запретил работу нелегального детского лагеря в частном жилье, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С иском о закрытии незарегистрированного учреждения обратился прокурор. По его версии, в жилом доме в селе Верхний Авзян организован несанкционированный лагерь, в котором на момент проверки находились шестеро несовершеннолетних детей, не являющихся родственниками хозяев жилища. Дети пребывали в доме летом для отдыха. Каких-либо сведений о наличии лагеря в этом месте в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей не имеется.

Также проверка нашла нарушения требований пожарной безопасности.

Ответчики — супруг и супруга — согласились с претензиями прокуратуры. Белорецкий районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и закрыл учреждение.

Идэль Гумеров