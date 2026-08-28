Директор пермского завода выплатил долги по зарплате после возбуждения уголовного дела

Краевые СУ СКР и прокуратура добились погашения долгов по зарплате перед работниками промышленного предприятия, расположенного в Кировском районе Перми. Об этом сообщают пресс-службы силовых ведомств.

Как установила прокуратура, с января по июнь 2026 года руководитель производственного предприятия не выплачивал 38 работникам зарплату и другие положенные выплаты. Сумма задолженности превысила 4 млн руб. На основании материалов надзорного органа СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Задолженность перед работниками по заработной плате была полностью погашена работодателем на стадии предварительного следствия. Уголовное дело прекращено.