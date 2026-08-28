Предприятия «Продимекс» приступили к переработке сахарной свеклы нового сезона

На сахарных заводах ГК «Продимекс» начался сезон сахароварения. Первыми традиционно приступили к переработке сахарной свеклы заводы «Продимекс» в Южном федеральном округе – «Успенский сахарник» и «Ставропольсахар».

Фото: ГК «Продимекс»

Затем начали переработку заводы компании в Курской области. В обоих регионах старт сезона пришелся на то же время, что и в прошлом году.

Чуть позже, чем годом ранее, приступили к переработке заводы Группы компаний в Воронежской области. Часть заводов уже работает, на остальных пуск запланирован на конец августа - начало сентября.

Также позже, чем в прошлом году – приблизительно на три недели - начнется сезон сахароварения на Земетчинском сахарном заводе. В этом году посевная стратегической культуры была длиннее средних сроков из-за неблагоприятных погодных условий, и поэтому сроки начала уборки корнеплодов также сдвинулись.

Средняя сахаристость свеклы, поступающей на южные заводы «Продимекс» составляет около 16%, в Курской области – порядка 15,5%, а в Воронежской – около 17%.

Напомним, что заводы ГК «Продимекс» в сезоне-2025/26 суммарно произвели 1,35 млн т сахара. Это больше, чем годом ранее, когда было выпущено около 1,27 млн т.