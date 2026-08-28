Чистая прибыль «Нижнекамскшины» по МСФО снизилась на 22,5%

Чистая прибыль «Нижнекамскшины» по МСФО по итогам первого полугодия составила 162,8 млн руб. Это на 22,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда предприятие заработало около 210 млн руб. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании.

Выручка производителя шин за январь — июнь снизилась на 11,8% — до 5,55 млрд руб. против 6,2 млрд руб. годом ранее. Чистый долг увеличился почти в четыре раза — с 17,7 млн до 69,8 млн руб.

Кроме того, выпуск шин за полгода сократился более чем на 30%. За шесть месяцев компания выпустила 2,61 млн шин, что на 1,21 млн меньше, чем годом ранее. В компании снижение прибыли связали с уменьшением выручки от реализации продукции и услуг.

Ранее сообщалось, что по РСБУ чистая прибыль «Нижнекамскшины» за первое полугодие снизилась на 9,9% — до 189,88 млн руб., выручка сократилась на 12,4% — до 5,49 млрд руб.

Анар Зейналов