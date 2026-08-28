В Уфе за сутки произошло 41 ДТП

В минувшие сутки в Уфе зафиксировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых травмы получили пять человек.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инспекторы выявили 382 нарушения ПДД. Среди наиболее частых проступков — 27 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, а также 15 фактов езды без ремней безопасности.

К административной ответственности привлечены 17 водителей за неправильную перевозку детей. Кроме того, 34 пешехода оштрафованы за несоблюдение требований ПДД.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержаны шесть водителей, трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

Олег Вахитов