В АО «Пермалко» сменился директор

С 25 августа новым директором АО «Пермалко» назначен Алексей Гулевич. Он сменил на этом посту Михаила Соболева, который возглавлял предприятие с августа 2024 года. Сведения о смене директора опубликованы в базе данных Rusprofile.

Господин Гулевич с 2019 по 2020 год возглавлял один из крупнейших алкогольных холдингов «Руст Россия».

АО «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер — Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Выручка за 2025 год составила 3,508 млрд руб., чистая прибыль — 43,65 млн руб.