Росприроднадзор требует с ЧМК 277,4 млн рублей

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к ПАО «Челябинский металлургический комбинат». С предприятия требуют 277,4 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству. На данный момент происхождение и структура долга неизвестны. Предварительное заседание назначено на 11 сентября 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2023 года Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании почти 263 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Требования удовлетворены частично, с предприятия в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 тыс. руб.

Виталина Ярховска