ФК «Уфа» начнет путь в Кубке России матчем с «Калугой»
В четвертом раунде Кубка России «Уфа» на выезде сыграет с «Калугой». «Калуга» станет первым соперником башкирской команды в нынешнем розыгрыше турнира.
Фото: Идэль Гумеров
«Калуга» выступает в дивизионе «А» Второй лиги. Кубковый путь начался матчем со смоленской «Искрой», которую калужане обыграли со счетом 5:0. В следующем раунде был пройден курский «Авангард» (2:1).
В прошлом году «Уфа» в Кубке России дошла до шестого раунда, в котором уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в серии пенальти.
Точная дата матча «Уфы» и «Калуги» не назначена, он состоится с 8 по 10 сентября.