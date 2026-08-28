ФК «Уфа» начнет путь в Кубке России матчем с «Калугой»

В четвертом раунде Кубка России «Уфа» на выезде сыграет с «Калугой». «Калуга» станет первым соперником башкирской команды в нынешнем розыгрыше турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

«Калуга» выступает в дивизионе «А» Второй лиги. Кубковый путь начался матчем со смоленской «Искрой», которую калужане обыграли со счетом 5:0. В следующем раунде был пройден курский «Авангард» (2:1).

В прошлом году «Уфа» в Кубке России дошла до шестого раунда, в котором уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в серии пенальти.

Точная дата матча «Уфы» и «Калуги» не назначена, он состоится с 8 по 10 сентября.

Идэль Гумеров