Роспотребнадзор выявил нарушения требований более чем в 60% проверенных бутылок питьевой воды

С начала 2026 года краевой Роспотребнадзор провел 51 проверку предприятий, продающих бутилированную воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ходе проверок проинспектировано более 5,2 тыс. единиц продукции. Из них 3,2 тыс. оказались с нарушениями обязательных требований (61,6%). По фактам выявленных нарушений составлено 180 протоколов об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, что при покупке бутилированной воды рекомендуются использовать мобильное приложение «Честный знак» — оно поможет определить подлинность продукции.