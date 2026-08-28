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Роспотребнадзор выявил нарушения требований более чем в 60% проверенных бутылок питьевой воды
С начала 2026 года краевой Роспотребнадзор провел 51 проверку предприятий, продающих бутилированную воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
В ходе проверок проинспектировано более 5,2 тыс. единиц продукции. Из них 3,2 тыс. оказались с нарушениями обязательных требований (61,6%). По фактам выявленных нарушений составлено 180 протоколов об административных правонарушениях.
В ведомстве отметили, что при покупке бутилированной воды рекомендуются использовать мобильное приложение «Честный знак» — оно поможет определить подлинность продукции.