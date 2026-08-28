Срок автокредита в Челябинской области вырос на 18% за год

В июле 2026 года средний срок автокредита в Челябинской области составил 6,3 года. Это на 18,1% больше, чем в середине лета 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По стране в июле россиянам в среднем одобряли заем на машину на 6,1 года. За год показатель увеличился на 17,4%. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов была зафиксирована в Чувашской Республике (+28,1%), а также Самарской (+26,6%) Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях.

Виталина Ярховска