В Прикамье мужчины пользуются музыкальными сервисами на 64% чаще женщин

Жители Пермского края стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания музыки и подкастов. С начала лета количество пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Об этом сообщают аналитики «Мегафона».

Согласно исследованию всех музыкальных сервисов, мужчины обращаются к стримингам на 64% чаще женщин. Доля пермяков 35 - 44 лет составляет 40% пользователей, на втором месте — категория 45 - 54 лет (24%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 17%. Самый заметный прирост аудитории показали жители региона старше 55 лет — их динамика составила 13%, и младше 17 лет — динамика 13%.

Согласно аналитике собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», в июле наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту была зафиксирована у людей 55 - 64 лет.