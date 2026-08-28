Автобусы перенаправят с Пушкинской в Ижевске 29 августа

В Ижевске на время проведения музыкального фестиваля «Времена года» (0+) 29 августа временно ограничат движение транспорта по улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, в связи с этим изменится схема движения автобусов. Ограничения проезда будут действовать с 09:00 до 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Автобус №19 с Пушкинской перенаправят на Кирова, Карла Маркса, Советскую, далее он повернет на Пушкинскую, Чугуевского. Далее ул. Карла Маркса, Либкнехта, Пушкинская. Советская, Карла Маркса. 28-й маршрут будет следовать по схеме: Пушкинская, Майская, Удмуртская, Советская, далее по маршруту.

Интервалы между автобусами могут увеличиться.