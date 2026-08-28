В Казани на поддержку МСП до конца 2029 года выделят 99,4 млн рублей

В Казани на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2027–2029 годах планируют выделить 99,4 млн руб. из бюджета города — по 33,14 млн руб. ежегодно. Соответствующий проект муниципальной программы проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что к 2029 году благодаря поддержке доля МСП в валовом территориальном продукте Казани вырастет до 42,8%, количество субъектов МСП в расчете на тысячу жителей — до 66, количество занятых в секторе — до 36,6% от общего числа работников.

Сейчас в Казани действуют более 84 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес составляет 42,5% валового территориального продукта города, на его предприятиях заняты 35,5% работающего населения. С 2020 по 2025 год оборот малых и микропредприятий вырос с 804,5 млрд до 1,43 трлн руб., среднемесячная зарплата — с 26,3 тыс. до 58,1 тыс. руб.

Анар Зейналов