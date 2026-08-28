В Челябинской области улучшили правовой механизм КРТ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в закон о включении зданий в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Поправки защитят права собственников частных домов, сообщает пресс-служба заксобрания.

По новым правилам под снос не будут попадать дома, оборудованные автономными системами — септиками, скважинами, газгольдерами, электрическим отоплением. Кроме того, включить здание в программу КРТ теперь можно только при одновременном отсутствии двух и более систем. Раньше под проект попадали дома, где не было хотя бы одной. Как подчеркивают в правительстве региона, такой подход сократит число зданий, которые могут попасть в зону КРТ без достаточных оснований. Законопроект был внесен по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Виталина Ярховска