Оренбуржье вошло в топ-5 регионов с самой низкой ценой бензина
Оренбургская область вошла в пятерку регионов с самым дешевым бензином по итогам июля 2026 года, заняв четвертое место со средней ценой 67,30 руб. за литр, сообщает «ПромРейтинг», ссылаясь на данные Росстата.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Лидером рейтинга стала Омская область (64,67 руб.), на втором месте Башкортостан (66,20 руб.), на третьем — Ярославская область (66,57 руб.). Замыкает топ-5 Удмуртия (67,53 руб.). В десятку также вошли Псковская, Курганская, Новгородская области, Бурятия и Ульяновская область, где цена достигла порядка 70 руб.
Агентство также опубликовало и обратный рейтинг: самый дорогой бензин, по данным аналитиков, продается в Крыму (210,35 руб.), также в лидерах по высоким ценам Севастополь, Тыва, Дагестан и Калмыкия.