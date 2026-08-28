Оренбуржье вошло в топ-5 регионов с самой низкой ценой бензина

Оренбургская область вошла в пятерку регионов с самым дешевым бензином по итогам июля 2026 года, заняв четвертое место со средней ценой 67,30 руб. за литр, сообщает «ПромРейтинг», ссылаясь на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Омская область (64,67 руб.), на втором месте Башкортостан (66,20 руб.), на третьем — Ярославская область (66,57 руб.). Замыкает топ-5 Удмуртия (67,53 руб.). В десятку также вошли Псковская, Курганская, Новгородская области, Бурятия и Ульяновская область, где цена достигла порядка 70 руб.

Агентство также опубликовало и обратный рейтинг: самый дорогой бензин, по данным аналитиков, продается в Крыму (210,35 руб.), также в лидерах по высоким ценам Севастополь, Тыва, Дагестан и Калмыкия.

Яна Вежлева