Структура «Мечела» хочет узаконить самострой на территории ЧМК

ООО «Мечел-Материалы» подало иск к администрации Челябинска, прося признать право собственности на самовольную постройку Челябинского металлургического комбината. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области. «Мечел-Материалы» хочет, чтобы элеваторная башня загрузки клинкера в склад стала собственностью компании. Сооружение входит в состав помольно-смесительного комплекса по производству цемента, который расположен на территории ЧМК. Участок под ним относится к землям населенных пунктов. В качестве третьих лиц к делу привлечены комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города и сам комбинат. Предварительное заседание назначено на 29 октября 2026 года.

Виталина Ярховска