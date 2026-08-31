КРПК вышла из учредителей компании по строительству телеком-башен

Владельцем 75% долей ООО «Пермская башенная компания» (ПБК) стал Василий Болотин. Информация об этом размещена в «СПАРК-Интерфакс» 10 августа. Остальные 25% долей принадлежат самому ООО. Ранее они принадлежали Фонду развития Пермского края (ФРПК, ныне присоединен к КРПК). В состав учредителей ранее также входило ООО «Отечественная башенная компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в КРПК, после оценки результатов деятельности ООО за 11 месяцев «было принято решение сконцентрироваться на других проектах».

О совместном проекте Фонда развития Пермского края и московского ООО «Отечественная башенная компания» стало известно в январе 2025 года. Планировалось, что ООО «Пермская башенная компания» займется установкой телеком-башен для повышения качества мобильной связи в Прикамье. Бизнес-модель предусматривала строительство и управление башенной инфраструктурой.