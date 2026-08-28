В Прикамье в 2026 году санавиация эвакуировала 327 пациентов

С января по август 2026 года санитарная авиация Пермской краевой клинической больницы выполнила 144 вылета и эвакуировала 327 пациентов из территорий края. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Для каждого вылета формируется состав медицинской бригады с учетом состояния пациента. Один из последних вылетов был выполнен для эвакуации мужчины с тяжелыми ожогами более половины поверхности тела. Во время транспортировки пациент находился на искусственной вентиляции легких под наблюдением врача-реаниматолога и фельдшера. «Пациенты на ИВЛ требуют постоянного контроля. Во время полета мы непрерывно следим за жизненными показателями, при необходимости корректируем терапию и должны быть готовы к изменению состояния пациента», — отметил заведующий отделением санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы Алексей Степанов.

В отделении санитарной авиации отмечают рост числа эвакуаций пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких: в 2025 году таких случаев было 19, за восемь месяцев 2026 года — уже 26. Также увеличивается число пациентов с острым инфарктом миокарда. 94% тяжелых пациентов доставляются в краевые медицинские центры в первые сутки после госпитализации. Один вылет санитарной авиации может включать эвакуацию 3 - 5 человек из разных территорий края.