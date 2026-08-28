Московский поставщик электричества требует с ПАО «Россети Урал» 266 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск АО «Мосэнергосбыт» к ПАО «Россети Урал». Московская компания требует с екатеринбургской 266,6 млн руб. долга, сообщает пресс-служба суда.

Столичный поставщик электричества хочет взыскать с ответчика средства, не выплаченные по энергосервисному договору от июля 2023 года. Это 255,4 млн руб. основного долга и 11,2 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Строительная энергетическая компания». Предварительное заседание назначено на 22 сентября 2026 года.

АО «Мосэнергосбыт» является основным поставщиком электричества в столице и области. По данным «СПАРК-Интерфакс», организация зарегистрирована в Москве в 2005 году. Последний раз сведения об учредителях раскрывались в первом квартале 2021 года, тогда владельцем было указано ПАО «Интер РАО». Генеральным директором является Андрей Ковалев. Выручка компании за 2025 год составила 629,2 млрд руб., чистая прибыль — 13,8 млрд руб.

Виталина Ярховска