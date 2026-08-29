Крупнейший пермский дорожный подрядчик отказался от претензий к экс-директору

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по спору между АО «Уралмостострой» и бывшим директором общества Игорем Соболевым. В 2025 году компания направила иск о взыскании с господина Соболева 28 млн руб. В АО посчитали, что ответчик нанес ущерб, заключив мнимые договоры аренды спецтехники. Игорь Соболев руководил АО «Уралмостострой» с 2017-го по июль прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как следует из информации на ресурсе «Электронное правосудие», в итоге компания отказалась от исковых требований к бывшему руководителю.

АО «Уралмостострой» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. До весны 2026 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 236 млн руб.