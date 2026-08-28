Три пермские школы вошли в рейтинг лучших школ России 2026 года

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») при поддержке Фонда президентских грантов составило рейтинги лучших школ России, основанные на анализе поступления выпускников школ в лучшие отечественные университеты.

В рейтинг по конкурентоспособности выпускников вошли школа №146 с углубленным изучением математики и физики (115-е место) и пермская гимназия №17 (291-е место). В рейтинг по масштабу подготовки (учитывает общее количество выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, без поправки на численность выпуска) вошли лицей N2 (192-е место) и школа 146 (241-е место) .

Рейтинговое агентство RAEX также подготовило рейтинги школ по отдельным регионам. В топ-3 по Пермскому краю вошли пермские лицей №2, школа №146 и школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла.