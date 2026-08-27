Угрозу беспилотников объявили в Пензенской области

Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Соответствующее оповещение пришло от МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев призывают не покидать дома. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду и пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Если вы на улице, найдите ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил жителям об ограничении работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко