Угрозу беспилотников объявили в Пензенской области
Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Соответствующее оповещение пришло от МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пензенцев призывают не покидать дома. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду и пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Если вы на улице, найдите ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Губернатор Олег Мельниченко напомнил жителям об ограничении работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.