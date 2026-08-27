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Опасность дронов объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Такое уведомление пришло от МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей не покидать дома. Отойдите от окон и отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь помещения с капитальными стенами без остекления.

Если вы на улице или в транспортном средстве, найдите ближайшее здание и укройтесь там. Также можно спрятаться в подземном переходе или паркинге.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. В экстренной ситуации звоните в 112.

Нина Шевченко