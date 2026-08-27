В Ахтубинске эвакуируют жителей из-за возгорания вагона с сжиженным газом

Власти Ахтубинска приступили к эвакуации местных жителей после возгорания резервуара с сжиженным газом вблизи железнодорожной станции «Владимировка». Людей вывозят автобусами в пункт временного размещения, развернутый в ДК «Речников», сообщил мэр Александр Сиваков в MAX.

Пожар произошел вечером 27 августа на ул. Чернова-Иванова, 4. В ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что на месте пожару присвоен повышенный номер вызова.

В тушении задействованы 15 человек личного состава МЧС, пять единиц техники, пожарный поезд ПАО «РЖД», а также полиция и скорая помощь. Пострадавших нет.

Движение по ул. Черно-Иванова временно перекрыто от магазина «Пятерочка» до пересечения с ул. Добролюбова.

Нина Шевченко