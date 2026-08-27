И тебя выучат

Корпорация развития Пермского края летом этого года продала бывшее здание психиатрической больницы по ул. Революции, 56а. Здание за 106 млн руб. выкупила федеральная Академия ТОП, которая планирует создать в пятиэтажном здании образовательный IT-кластер. По мнению экспертов, место для размещения образовательного центра подходящее, но собственнику придется инвестировать в модернизацию устаревшего здания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в Корпорации развития Пермского края (КРПК), летом в Перми на торгах был продан непрофильный актив компании — пятиэтажное здание по ул. Революции, 56а. Информация о торгах содержится на электронной торговой площадке «Фабрикант». Нежилое пятиэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м расположено на участке площадью 1,4 тыс. кв. м. Целевое использование — реализация инвестпроектов развития социальной и инженерной инфраструктуры. Начальная цена составляла 106 млн руб. Договор был заключен с единственным участником. Продажа здания была организована в рамках реализации непрофильных активов, незадействованных в приоритетных проектах в сфере девелопмента, уточнили в КРПК.

Напомним, раньше здание по ул. Революции, 56а (квартал 179) входило в комплекс пермской психбольницы. В 2014 году «Пермагростройзаказчик» провел аукцион по продаже права аренды территории в 179-м квартале, его выиграл «Кортрос». В 2020 году московский девелопер завершил освоение этой земли, построив там ЖК «Гулливер». Участок со зданием по ул. Революции, 56а, в состав разыгранной территории не вошел. Долгое время прорабатывались разные варианты использования здания. Впервые оно было выставлено на торги в 2022 году, но торги не состоялись. Летом прошлого года КРПК, в собственность которой перешло здание, оценила объект в 140,5 млн руб., однако тогда интересантов на объект не нашлось.

Объект приобрела ком­пьютерная академия ТОП. Академия существует в Перми с 2008 года, и, соглас­но сайту организации, в городе работают два ее филиала (ул. Шевецова, 39 и ул. Юрша, 1в). В учебном заведении «Ъ-Прикамье» рассказали, что в приобретенном пятиэтажном здании будет создан образовательный кластер, объединяющий обучение на всех уровнях — от школы до вуза. Компания планирует готовить здесь специалистов для IT-сферы. Для этого предусмотрено три ступени обучения: школа, колледж и вуз (на базе академии действует Пермский филиал Московского международного университета информационных технологий). Также будут организованы курсы для взрослых и детей. Кроме того, здесь планируется реализовать проект дополнительного образования в формате современных цифровых и творческих мастерских. «Дети, помимо стандартных IT-направлений, смогут научиться играть на барабанных установках, гитаре, петь, мастерить руками в столярной мастерской, делать опыты в кружках занимательной физики, управлять самолетом на симуляторе и многое другое»,— рассказали в академии. Сумму инвестиций и сроки открытия нового пространства в компании не раскрыли.

«Создание такого IT-кластера в Перми — серьезный импульс для развития города и всей региональной IТ-экосистемы. Единая траектория подготовки кадров (от школы до вуза, плюс курсы для взрослых) позволит формировать устойчивый поток специалистов и сокращать разрыв между требованиями рынка и навыками выпускников. Для Перми это не только новые рабочие места, но и рост технологической культуры, а также укрепление статуса города как одного из ключевых IТ-центров Урала. При этом важно сохранять баланс в подходах к обучению»,— считает гендиректор ИТ-Компании «ВР» Виктор Ракшин. По его словам, в стране уже действуют качественные бесплатные программы ДПО в IТ-сфере, например проекты вроде Сетевого ИТ-университета. «Такие инициативы делают профессию открытой для самых разных людей и помогают масштабировать кадры по всей стране. Вместе с тем, если мы действительно хотим воспитывать специалистов высокого уровня, необходимы более углубленные программы и комплексные решения, а они закономерно требуют времени и ресурсов. Не каждое узкое направление или практико-ориентированный трек можно эффективно упаковать в бесплатный формат: здесь важны наставничество, реальные индустриальные задачи, плотная работа с экспертами»,— подчеркнул он.

Гендиректор агентства Research&Decisions Регина Давлетшина считает концепцию использования здания под образовательный центр оптимальной с точки зрения баланса территорий. В частности, на этой территории существует проблема с парковочными местами, а посещение учебного центра не предполагает длительной стоянки автомобилей. Эксперт отметила, что оценить сделку сложно, так как непонятны технические характеристики здания и сумма необходимых инвестиций для его модернизации. «Как правило, рассчитать затраты на ремонт довольно сложно, тем более в случае с такими объектами, и они все равно оказываются выше предполагаемых. Все зависит от состояния фундаментов, несущих стен и кровли, а также необходимости с нуля оснастить здание инженерными коммуникациями, выполнить чистовую отделку, не считая офисного и учебного оснащения»,— полагает госпожа Давлетшина.

Ирина Суханова