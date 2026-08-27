Рабочий погиб в канализации в Богородском округе Нижегородской области

Двое сотрудников МУП «Управление водоканализационного хозяйства» в деревне Березовка Богородского округа Нижегородской области при спуске в канализационную насосную станцию (КНС) отравились канализационными отходами. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление МЧС по Нижегородской области Фото: Главное управление МЧС по Нижегородской области

Один из рабочих спустился в камеру КНС, где ему стало плохо. Это увидел второй работник, который решил спасти напарника, но тоже отравился. В результате первый умер на месте, а второго подняли сотрудники МЧС, он госпитализирован в Богородскую ЦРБ.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Егор Емельянов