В Ульяновске неплательщика алиментов будут судить за нападение на полицейского

В Ульяновске направлено в суд уголовное дело жителя Засвияжского района областного центра, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, следствие установило, что ночью 13 июля этого года 33-летний ранее судимый за неоднократную неуплату (без уважительных причин и в нарушение решения суда) средств на содержание несовершеннолетних детей Бронислав Терентьев был задержан возле одного из домов на улице Станкостроителей за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. При задержании он нанес находившемуся при исполнении обязанностей командиру отделения взвода отдельного батальона ППС полиции удары головой и руками в лицо, после чего опрокинул сотрудника органов внутренних дел на асфальт, в результате чего полицейский получил черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

Андрей Васильев, Ульяновск