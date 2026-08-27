Субсидия пошла на пользу электронике

Апелляционный суд отказал Минпромторгу РФ в возврате субсидии на разработку логистических контроллеров «Пролог» и «Прогресс» для атомной, оборонной и нефтетранспортной отраслей. Иск на 107,9 млн руб. предъявили нижегородскому ООО «Континент ЭТС», которому после введения антироссийских санкций и в связи с дефицитом тайваньских микросхем пришлось перепроектировать изделия и заказать аналог германского софта Codesys. В суде исполнитель сообщил, что соглашение с министерством не могло быть реализовано в первоначальном виде из-за обновленных после начала СВО требований к безопасности критической инфраструктуры госкорпорации «Росатом», концерна «Алмаз-Антей» и «Транснефти». Тем не менее проект был реализован и внесен в реестр российской промышленной продукции, доказали ответчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Первый апелляционный арбитражный суд утвердил решение об отказе Минпромторгу РФ вернуть 69,9 млн руб., выданных в виде субсидии нижегородскому ООО «Континент ЭТС» и 37,9 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами, из-за нарушений разработки и производства программируемых логистических контроллеров (ПЛК). Как писал «Ъ», соглашение с Минпромторгом РФ предприятие группы «Узола» подписало в 2020 году и обязалось к 2026 году создать и вывести на рынок специальные промышленные компьютеры для автоматизации технологических процессов. Проект оценивался в 101,8 млн руб., его планировали реализовать в два этапа, и завод обязался отчитываться перед министерством о результатах. Однако в оговоренные сроки отчеты не поступали, и ведомство сообщило о стопроцентных отклонениях от результатов работ и уведомило исполнителя о расторжении соглашения в одностороннем порядке. Требование о возврате субсидии осталось без ответа, и министерство обратилось в суд.

В 2025 году Арбитражный суд Нижегородской области отказал Минпромторгу в иске, решив, что «Континент ЭТС» столкнулся с форс-мажором, а условия предоставления субсидии неоднократно корректировались дополнительными соглашениями. Юристы Минпромторга РФ подали жалобу, в которой просили отменить решение и принять новый судебный акт. Однако представители завода доказали, что отклонения от условий соглашения были незначительными, другие показатели удалось перевыполнить. Так, дважды из-за антироссийских санкций после начала военной спецоперации на Украине не был достигнут необходимый объем выручки, в том числе, экспортной.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Континент ЭТС» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1997 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Бенефициар и руководитель Александр Алексеев. Чистая прибыль компании в 2025 году составила 30,1 млн руб., выручка — 675,3 млн руб. Компания входит в группу «Узола», которая позиционируется как один из крупнейших российских производителей электротехнической продукции.

В условиях ограничений поставки тайваньских микросхем разработчику пришлось заново проектировать ПЛК под доступные компоненты, провести их испытания. Эти работы в июле 2023 года были дополнительно утверждены Минпромторгом, однако в соглашение о субсидии их не внесли. К этому времени продукция уже должна была продаваться, что было невозможно с учетом перепроектирования, следует из апелляционного решения.

Более того, в связи с указом президента от 30 марта 2022 года об обеспечении технологической независимости и постановлением правительства РФ о порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы компании пришлось искать новый софт для ПЛК взамен германскому Codesys Control for Linux, который изначально был выбран для российских предприятий атомной и оборонной отраслей. Завод неоднократно сообщал министерству о прямом запрете использовать зарубежный софт. Однако в министерстве посчитали, что продукция «Континент ЭТС» не соответствует заявленной в бизнес-плане. При этом, согласно заключению АНО «Центра экспертиз ТПП» от 19 февраля 2026 года, она соответствовала всем требованиям и была внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения иска о возврате субсидии, посчитав, что цели господдержки были достигнуты. Решение вступило в законную силу. Добавим, собственные инвестиции компании в производство ПЛК в 2020-2025 годах превысили 550 млн руб., субсидия составила 12% от суммы вложений.

Владимир Зубарев