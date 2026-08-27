В Ульяновской области продлили льготы для особо значимых инвестпроектов

Депутаты заксобрания Ульяновской области внесли изменения в региональные законы, продлив сроки действия мер поддержки участников реализации особо значимых и региональных инвестпроектов, сообщила пресс-служба областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Участникам особо значимых инвестпроектов продлены сроки льгот на два года — до 31 декабря 2029 года. Среди мер поддержки: льготы по налогу на имущество организаций, освобождение от транспортного налога, а также возможность получения земельных участков без торгов. По оценкам регионального минпрома, общая стоимость особо значимых инвестпроектов, которые могут быть реализованы благодаря нововведению, оценивается в 2,5 млрд руб., при этом планируется создать не менее 1500 рабочих мест. Объем налоговых отчислений в областной бюджет в течение 2030-2044 годов прогнозируется в сумме более 3,3 млрд руб., а величина господдержки составит 415,6 млн рублей. С целью стимулирования соблюдения трудового законодательства новым законом также дополняется перечень обстоятельств, при которых инвестпроекту не может быть присвоен статус особо значимого: в случае если реализующее его юридическое лицо внесено в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

Принятым законопроектом также снято ограничение по сроку применения льгот по налогу на прибыль и на имущество участниками региональных инвестпроектов (РИП). Такой статус есть у инвестпроектов ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск», ООО «СТЛ», ООО «Росатом Ветролопасти» и АО «Комбинат». Общий объем налоговых льгот, примененных ими за 2025 год, составил более 82,4 млн руб., при этом налоговые поступления от их деятельности в рамках новых инвестиционных проектов достигли 291,2 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск