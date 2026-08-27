Инфляция в Нижегородской области замедлилась до 5,2% в июле

Годовая инфляция в Нижегородской области в июле 2026 года замедлилась до 5,2%, в июне она составляла 5,5%. Об этом сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом цены в прошедшем месяце выросли на 0,4%. Больше остальных товаров подорожали компьютеры и смартфоны: рителеры заложили в цены возросшие издержки на закупку из-за ослабления рубля, отметил регулятор.

В числе продуктов питания подорожал сахар и подешевела молочная продукция. Также снизились цены на внутренний туризм. «Отчасти это связано с тем, что в июльское наблюдение за ценами попали бронирования гостиниц на август – сентябрь, когда спрос традиционно снижается. По этой же причине подешевело проживание в санаториях и пансионатах», — говорится в сообщении. При этом из-за ослабления рубля подорожал зарубежный отдых.

Владимир Зубарев