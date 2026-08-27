«Volga Арена будет обживаться не один год»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» готовится к переезду на новую ледовую арену на Стрелке. Первой на ней должна сыграть молодежная команда «Чайка» 7 сентября, а с 14 сентября «Торпедо» будет принимать домашние матчи Континентальной хоккейной лиги. О том, как идет переезд и подготовка арены к матчам КХЛ, рассказал генеральный директор клуба Евгений Забуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Евгений Забуга

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Евгений Забуга

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

— Мы делаем все возможное, чтобы начать сезон на новой арене. Это сложный процесс, в котором есть бюрократическая часть, строительная и спортивная. Мы ежедневно находимся на связи с Континентальной хоккейной лигой. Все силы клуба брошены на то, чтобы 14 сентября состоялся матч-открытие. Второго сценария на сегодняшний день не существует в нашей ментальности.

Мы находимся в ситуации пиковой нагрузки, но каждый сотрудник понимает причастность к историческому событию. И, с точки зрения профессиональной деятельности, иметь в резюме строку об открытии подобного спортсооружения — дорогого стоит. В этом плане у меня есть уникальный опыт — это второе новое спортсооружение, которое мне доводится открывать. Мы максимально стараемся подготовить офис ко всем перипетиям. Есть уже практика работы новых арен в России, поэтому мы не пытаемся изобретать велосипед, а берем отработанное лекало и добавляем авторский подход.

На предматчевом шоу надеемся на приезд серьезной певицы федерального уровня, также запланировано интересное световое шоу. Но надо понимать, что арену сдали в середине августа, и за месяц спланировать что-то грандиозное, с большим количеством звезд федерального масштаба, сложно. Но мы делаем все возможное. В дальнейшем у арены есть уже забронированный список концертов.

Из материального на новую арену перевезем икону, которую нам подарил отец Александр в начале прошлого сезона. Также перевезем минимально необходимые вещи, которые ездят с нами на «гастроли» по стране.

Зайдя на новое спортивное сооружение, мы получаем новый инвентарь для всего: для спорта, для департамента маркетинга, для коммерческого департамента. Планируется отличный фан-шоп, планируется музей. В конце концов, под одной крышей есть уникальная возможность тренировать детей на двух катках. Мы хотим переместить большую часть детских команд на новую арену. Это позволит более интенсивно и интересно проводить тренировочный процесс. Все это неминуемо приведет к повышению уровня спортивного мастерства и имиджа клуба в целом.

Новая арена будет обживаться и адаптироваться не один год, на это уйдет несколько сезонов. Мы к этому готовы. Клуб активно занимается дооснащением, потому что требования КХЛ очень высоки: я не знаю ни одной профессиональной хоккейной лиги в Европе, у которой были бы столь жесткие требования.

Сейчас разрабатывается схема парковки с путями заезда и отъезда. Уверен, что будет грамотно продуманная система, которая позволит избежать массовых пробок. Мы видим, что достаточно непросто уехать со Стрелки после футбольных матчей, постараемся на их примере этих проблем избежать.

На сезон продано уже более 2 тыс. абонементов, стоимость разового билета начинается от 400 руб. Гарантирую, что из любого сектора Volga Арена — отличная видимость хоккейной площадки. За минимальную стоимость вам не нужно будет, как в театре, сидеть с биноклем.

записала Ирина Швецова