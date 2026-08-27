Прокуратура добилась закрытия выставки животных в пермском ТРЦ

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об ответственном обращении с животными при организации и проведении выставки в одном из ТРЦ Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выставка животных проходила в ТРЦ с мая по июль 2026 года. При этом у организатора отсутствовала лицензия на деятельность по содержанию и использованию животных. Прокуратура объявила предпринимателю предостережение, однако он не отреагировал должным образом.

По результатам повторной проверки организатор выставки привлечен к административной ответственности за содержание и использование животных в зоопарках без лицензии. Ему назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Незаконная выставка закрыта.