Экс-главе Ульяновска Сергею Панчину присвоено звание почетного гражданина города

В минувшую среду на своем заседании депутаты гордумы Ульяновска приняли решение о присвоении звания почетного гражданина города бывшему главе областного центра, депутату регионального заксобрания Сергею Панчину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

На заседании гордумы не сообщалось, по ходатайству какой организации принимается решение — озвучивалось только общее решение городской комиссии по рассмотрению ходатайств. Однако в пабликах региона сообщалось, что ходатайство о присвоении Сергею Панчину звания Почетного гражданина города направлено от Ассоциации муниципальных образований Ульяновской области, которую сам Сергей Панчин и возглавляет. Сам господин Панчин отмечал, что инициатива «исходила от общественности».

Сергею Панчину 73 года, он — уроженец села Старое Алейкино Ульяновской области. Трудовую деятельность начал в 1970 году на УАЗе, затем перешел на Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков (УЗТС). После окончания военной службы вернулся на УЗТС, где занимал должности слесаря-ремонтника, старшего диспетчера, инженера-технолога, председателя профкома, председателя парткома КПСС, был председателем обкома профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения, затем — главным специалистом орготдела в администрации Ульяновской области, начальником информационно-аналитического отдела при первом заместителе главы Ульяновской области.

В 1996-2007 годах работал советником главы администрации Ульяновской области, а также на различных руководящих должностях крупных предприятий Ульяновска и Димитровграда. В 2007 году назначен главой Засвияжского района Ульяновска. В марте 2009 года стал директором МУП «Ульяновскводоканал». В 2010 году был назначен на должность первого зама главы Ульяновска. С декабря 2011 года по май 2012 года и с марта 2013 года по август 2015 года исполнял обязанности главы администрации города, с октября 2015 года был главой Ульяновска — председателем гордумы, затем, с мая 2018 года, стал главой Ульяновска по итогам конкурса. В июне 2021 года сложил полномочия главы Ульяновска без объяснения причин, тем самым фактически освободив место тому, кого хотел видеть на этом посту новый глава региона. В сентябре 2023 года избран депутатом заксобрания региона от партии «Единая Россия». Возглавляет мандатную комиссию областного парламента. Имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За трудовое отличие», «За содружество во имя спасения».

Кроме Сергея Панчина звание почетного гражданина Ульяновска присвоено еще восьми ульяновцам, из них четверым — посмертно. Это погибшие во время СВО Герои России Александр Шишков, Максим Михайлов, Андрей Колпаков и Вадим Епифанов.

Андрей Васильев, Ульяновск