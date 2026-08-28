Ответственность ушла с бумагами

Временно исполняющий обязанности руководителя АО «Башкиравтодор» Александр Ликомаскин не был привлечен к субсидиарной ответственности за предбанкротное состояние предприятия. Обязать господина Ликомаскина отвечать по обязательствам компании пыталось ООО «Сколхимпром». По мнению истца, руководитель «Башкиравтодора» вовремя не передал временному управляющему компании финансовые документы. Однако к моменту вынесения решения арбитражного суда Башкирии ответчик свои обязательства исполнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсный управляющий "Башкиравтодора" проиграл первый спор о привлечении к субсидиарной ответственности

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Конкурсный управляющий "Башкиравтодора" проиграл первый спор о привлечении к субсидиарной ответственности

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отклонил заявление ООО «Сколхимпром» о привлечении к субсидиарной ответственности Александра Ликомаскина — временно исполняющего обязанности руководителя АО «Башкиравтодор».

«Башкиравтодор» с весны 2024 года находится в процедуре банкротства. В октябре того же года «Сколхимпром» — один из основных кредиторов предприятия с суммой заявленных требований более 721 млн руб. — обратился в суд с просьбой привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и акционеров компании. Соответчиками стали министерство земельных и имущественных отношений Башкирии (владеет 59,33% акций «Башкиравтодора»), гендиректор Ильдар Юланов, а также исполняющие обязанности руководителя Ильгиз Усманов и Александр Ликомаскин. Они поочередно заменяли гендиректора Ильдара Юланова после его ареста по обвинению в хищениях денег, выделенных на дорожный ремонт. В сентябре прошлого года Кировский райсуд Уфы приговорил Юланова к девяти годами колонии общего режима, а апелляция сократила срок на два месяца (см. «Ъ» от 24 сентября 2025 года).

По версии «Сколхимпрома», минземимущества, АО «Региональный фонд» (владелец 40,6% акций «Башкиравтодора»), Ильдар Юланов и Ильгиз Усманов знали о плачевном состоянии дел на предприятии, но не обратились с заявлением о его банкротстве и не приняли мер по погашению задолженности перед кредиторами.

Что касается господина Ликомаскина, который стал исполняющим обязанности гендиректора в мае 2024 года, то он с введением в «Башкиравтодоре» наблюдения должен был передать временному управляющему Александру Путинцеву бухгалтерскую документацию, перечень имущества компании и другие бумаги. От исполнения обязанностей ответчик уклонился, что усложнило выявление активов «Башкиравтодора», утверждал в исковом заявлении директор «Сколхимпрома» Эдуард Яхин.

Сумму ответственности истец тогда назвать не смог, так как реестр кредиторов еще не был закрыт, но общий размер требований на момент подачи заявления превышал 8,5 млрд руб.

Заявления в отношении Ильгиза Усманова и Александра Ликомаскина рассматривались обособленно. В июне 2025 года арбитражный суд Башкирии не стал привлекать господина Усманова к ответственности. А господин Ликомаскин тем же летом вступил в конфликт с конкурсным управляющим «Башкиравтодора» Олегом Рыкусом. После решения о банкротстве компании в конце июля 2025 года конкурсный управляющий начал процесс аннулирования сомнительных, по его мнению, сделок. В частности, он подал к 13 топ-менеджерам организации, в том числе к Александру Ликомаскину, заявление о признании незаконными перечислений более 150 млн руб. под видом зарплаты. Исполняющий обязанности гендиректора, в свою очередь, был одним из тех, кто настаивал на отмене решения о банкротстве и назначении господина Рыкуса конкурсным управляющим.

После отмены решения о банкротстве «Башкиравтодора» Олега Рыкуса отстранили от процесса, а временным управляющим стал Владимир Добрышкин.

В споре со «Сколхимпромом» представитель Александра Ликомаскина настаивал на предположительном характере утверждений заявителя о его вине. Кроме того, сослался ответчик, 10 июня суд прекратил производство по заявлению временного управляющего Владимира Добрышкина об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, так как тот получил сведения о состоянии дел в «Башкиравтодоре».

Арбитражный суд Башкирии с доводами ответчика согласился. Спор о привлечении к ответственности Ильдара Юланова и акционеров продолжается: ближайшее заседание состоится 16 сентября.

В «Сколхимпроме» комментировать определение суда не стали.

Партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов заметил, что истец не стал оспаривать передачу топ-менеджером документов управляющему, уклонение от чего и вменялось господину Ликомаскину.

«Вероятно, действующий директор не хотел передавать документы предыдущему арбитражному управляющему, а действующему — передал. В целом оснований для апелляционного оспаривания я не вижу»,— прокомментировал господин Мингазетдинов.

Идэль Гумеров