Финансирование спектаклей в театре Камала увеличили до 338 млн рублей

Нормативные затраты на создание спектаклей в театре имени Камала на этот год увеличили с 99,1 млн до 338,3 млн руб., следует из постановления Кабинета Министров республики.

Для театра имени Тинчурина нормативные затраты на создание спектаклей выросли с 8,9 млн до 43,3 млн руб. При этом нормативные затраты в год на одного зрителя в этом году снизили.

Также увеличили плановые показатели посещаемости. Для театра Камала на стационарных показах предусмотрено 135 тыс. зрителей, на гастролях — 7,2 тыс., на выездных мероприятиях — 2 тыс. Для театра Тинчурина план по стационарным показам увеличили до 112,7 тыс. зрителей, а на гастролях и выездных мероприятиях — до 2 тыс.

Анна Кайдалова