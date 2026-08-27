Виктор Рашников принял участие в Южно-Уральском педагогическом собрании

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников принял участие в традиционном августовском Южно-Уральском педагогическом собрании, пленарное заседание которого состоялось в Магнитогорске. Главной темой масштабного форума стало построение суверенной системы образования как стратегического потенциала развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В ходе своего выступления Виктор Рашников подробно рассказал участникам пленарного заседания о многолетней практике шефства Магнитогорского металлургического комбината над образовательными учреждениями.

«Челябинская область – один из ведущих индустриальных центров России. Нам нужны инженерные и технические кадры. ММК всегда уделял большое внимание вопросу подготовки будущих кадров. Мы понимаем, что сегодняшние школьники завтра придут к нам в качестве специалистов», – отметил Виктор Рашников.

Особое внимание комбинат уделяет ранней профориентации подрастающего поколения. Важным звеном в этой работе стал интерактивный центр «Юный металлург» на территории городского курорта «Притяжение», где дети знакомятся с востребованными профессиями. Также ММК активно развивает практику экскурсий для школьников на свои промышленные площадки. Важнейшим шагом на следующем этапе подготовки кадров является поддержка программы «Профессионалитет». В рамках федерального проекта комбинат выступает ключевым партнером Многопрофильного и Политехнического колледжей города, гарантируя студентам практику на реальном производстве с последующим трудоустройством.

С докладом «Образование – основа будущего региона» на пленарном заседании выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметивший, что в нынешней системе координат образование становится стратегическим потенциалом и источником технологического лидерства. Глава региона адресовал особую благодарность председателю совета директоров ПАО «ММК», президенту Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктору Рашникову за глубокую вовлеченность реального сектора экономики в поддержку педагогов и за организацию престижного конкурса «Лучший учитель Челябинской области».

Ярким моментом форума стало вручение наград победителям этого конкурса из рук Алексея Текслера и Виктора Рашниковa. В их числе – учитель математики магнитогорской школы №5 Алена Христева (номинация «Профессиональный старт»). Почетного звания «Заслуженный работник образования Челябинской области» удостоена воспитатель детского сада №93 Оксана Артюхина.