Дума Самары утвердила изменения в структуре администрации города

В четверг, 27 августа, на заседании Думы Самары был утвержден ряд изменений в структуре администрации города. Меры направлены на «упорядочение функций в смежных направлениях деятельности, концентрацию ресурсов на стратегических направлениях работы и усиление контроля за финансово-экономической деятельностью города», сообщили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В обновленной структуре вводятся должность заместителя главы города, курирующего деятельность департамента финансов, и должность руководителя департамента финансов. Заместитель главы города будет подчиняться напрямую главе города. Ранее это направление контролировал первый заместитель главы городского округа.

Из структуры администрации исключили департамент общественных и внешних связей. Задачи по работе с НКО, поддержке ТОС, вовлечению жителей в самоуправление и гармонизации межнациональных отношений останутся в аппарате. Их будет курировать департамент организации процессов управления. Полномочия по развитию международных и межрегиональных связей Самары закрепляются за департаментом туризма, предпринимательства и торговли.

До 1 декабря этого года предусмотрен переходный период. На это время определена передача полномочий с учетом действующего законодательства.

Руфия Кутляева