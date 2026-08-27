В Самарской области предприниматели, пострадавшие от атак БПЛА, получат налоговые отсрочки

Правительство РФ утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Rus). Нововведения актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Для пострадавших предпринимателей предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговым системам, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 2026 года по июль 2027 года. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года.

Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026 года для них также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

В Гарантийном фонде Самарской области продавцам доступна реструктуризация займов ГФСО, а также льготный микрозаем по ставке от 3%. Финансирование предоставляется на срок до 3 лет, сумма займа — до 5 млн руб.

Руфия Кутляева