Нефтяники определили сильнейших спортсменов чемпионата по гребле на лодках класса «Дракон»

В этом году XVII Корпоративный чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» объединил 18 команд от 12 организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Соревнования вновь прошли в акватории реки Камы на городском пляже поселка Полазна. 270 спортсменов в составе мужских и смешанных команд приняли участие в заплывах на 400 м.

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В суперфинале среди мужских команд золотые медали завоевала команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», серебро – у команды «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», бронза чемпионата досталась спортсменам «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». В заплыве смешанных команд лучший результат в суперфинале показали нефтепереработчики, второе место – сборная «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», а замыкает тройку лидеров команда нефтедобытчиков.

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В год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» и 50-летия профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в рамках чемпионата состоялся массовый костюмированный заплыв на разных плавсредствах. Участники продемонстрировали свою фантазию и инженерный подход, а болельщики определили победителей посредством онлайн-голосования.

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Кульминацией дня стала торжественная церемония награждения. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев вручил профсоюзным активистам Почетные грамоты и Благодарственные письма МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» за вклад в развитие профсоюзного движения. После этого руководители и профсоюзные лидеры организаций Группы «ЛУКОЙЛ» поздравили победителей и призеров чемпионата. Большой праздник спорта в преддверии Дня нефтяника собрал более тысячи участников и болельщиков.

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ООО "Лукойл-Пермь"