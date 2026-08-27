Уральское серебро не попало в «Эфир»

Арбитражный суд Москвы поставил промежуточную точку в трехлетней тяжбе ООО «Восточная промышленная компания» (ВПК, подконтрольно АО «Эфир» группы «Роснано») с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Организация, совладельцем которой является звезда НХЛ Валерий Ничушкин, пыталась через суд обязать регулятора легализовать возможность добычы 3,7 т серебра на техногенном месторождении под Кыштымом. Суд отказал в удовлетворении требований, сославшись на сдачу базовых геологических отчетов, которую компания якобы игнорировала годами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Телков / Коммерсантъ Фото: Федор Телков / Коммерсантъ

Речь идет о Северо-Кузнечихинском отвале, расположенном в окрестностях Кыштыма, где помимо прочих отходов хранятся остатки руд с содержанием драгоценных металлов, в том чис­ле золота и серебра. Как следует из материалов дела, опуб­ликованных в базе данных арбитражного суда, ООО «ВПК» с 2014 года владеет лицензией на добычу полезных ископаемых на этом отвале. Первоначальный план предусматривал переработку «хвостов» (отходов обогащения руд), оставшихся от советской промышленности, извлечение золота и попутную рекультивацию земель. Однако в 2023 году, когда разведка была официально признана оконченной, выяснилось, что «хвос­ты» содержат, согласно протоколу ТКЗ Уралнедр, большее количество драгметаллов, чем предполагалось изначально. В итоге на баланс были поставлены не только 93,3 кг золота, но и 3,7 т серебра.

Попытки компании монетизировать находку через расширение лицензии столкнулись с регуляторным барьером. Согласно данным Московской биржи на 27 августа 2026 года, стоимость серебра составляет 183,9 руб. за грамм. Таким образом, рыночная цена только этой составляющей отвалов достигает 684,1 млн руб. Однако узаконить актив в рамках текущей лицензии ВПК пока не удалось.

Тяжбы с регулятором начались в тот момент, когда ООО «ВПК» попыталось легализовать находку. По закону «О недрах», добыча ископаемых, не указанных в документах организации, запрещена. В сентябре 2023 года компания обратилась в Уралнедра с просьбой внести серебро в лицензию как «попутное полезное ископаемое». Ведомство ответило отказом, сославшись на постановление правительства РФ №963.

Выяснилось, что цена обнаруженного серебра составляет 24,9% от общей стоимости запасов участка. А для получения статуса «попутного» компонента этот показатель не должен превышать 10%. Таким образом, серебро оказалось слишком ценным, чтобы идти «в нагрузку» к золоту.

Последовавшие попытки организации оформить серебро как основное ископаемое завели ситуацию в правовой тупик. Роснедра отказывали в приеме заявок, ссылаясь на «отсутствие нормативного урегулирования вопроса». В суде представители ООО «ВПК» пытались апеллировать к «аналогии закона», утверждая, что, если процедура прямо не прописана, регулятор должен использовать наиболее схожие нормы. Арбитражный суд Москвы в лице судьи Светланы Ласкиной к таким трактовкам законодательства отнесся отрицательно.

Кроме того, в ходе процесса вскрылись детали операционной деятельности компании. Выяснилось, что, по данным ФГБУ «Росгеолфонд», недропользователь якобы задолжал государству отчеты о геологическом изучении недр и мониторинге за 2023–2025 годы. Кроме того, Росприроднадзор напомнил организации, что технический проект освоения участка должен был быть утвержден еще в сентябре 2019 года. Отсутствие этого базового документа спустя шесть лет после дедлайна суд счел достаточным основанием для того, чтобы признать отказ Роснедр правомерным.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», конт­рольный пакет акций (55%) ООО «ВПК» принадлежит АО «Эфир», входящему в орбиту группы «Роснано». Остальные 45% поровну делят Винер Алибаев и Валерий Ничушкин. ФИО последнего полностью совпадает с данными знаменитого воспитанника челябинского хоккея, нападающего клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и обладателя Кубка Стэнли. Гендиректором компании является известный южно­уральский юрист Евгений Пустовой, которого называют крестным отцом спортсмена.

«ВПК» — не единственный проект с участием хоккеиста в отрасли переработки отвалов. Так, в августе 2025 года на инвестиционном сабантуе в городе Сибай (Республика Башкортостан) господин Ничушкин под объективами телекамер подписал соглашение о реализации «пилота» по переработке техногенных отвалов месторождения Бак-Рузяк.

В Башкирии проект пода­ется как эталон «зеленой экономики»: инвестор планирует извлечь полезные компоненты из отвалов и на вырученные средства полностью рекультивировать территорию, превратив экологичес­кую рану в «красивый водоем» и туристическую точку.

«Очень приятно участвовать в проекте не только ради выгоды, но и чтобы помочь государству»,— заявлял Валерий Ничушкин в эфире башкирского ТВ.

Местные власти, в свою очередь, выражали признательность «компаниям группы Роснано» за проактивную позицию.

С проектом в Челябинской области все пока несколько сложнее. На данный момент по итогам судебных разбирательств 3,7 т серебра остаются в кыштымской земле, а ООО «ВПК» — с набором предостережений от Росприроднадзора. Попытка применить аналогию закона в суде не увенчалась успехом: суд указал, что нельзя требовать новых прав, не исполняя старых обязанностей. Если компания не устранит нарушения в отчетности и не подготовит технический проект, лицензия ЧЕЛ 02761 БЭ может быть отозвана.

В пресс-службе «Роснано» «Ъ-Южный Урал» сообщили, что все данные, требуемые законодательством, предоставлялись своевременно.

«Необходимая отчетность предоставлялась и продолжает предоставляться в установленные законодательством сроки»,— прокомментировали историю в пресс-службе группы компаний.

Также в организации отметили, что необходимость дополнительного лицензирования продиктована избранной технологией извлечения.

«Ситуация с техническим проектом имеет отдельную специфику. Он был разработан ООО „ВПК“ и неоднократно направлялся в Уралнедра для утверждения. Компания получала отказы в утверждении проекта в связи с отсутствием у нее права на добычу серебра. Особенностью проекта является то, что применяемая технология предусматривает одно­временное извлечение золота и серебра: добыча золота без одновременного извлечения серебра технологичес­ки невозможна. Соответствующая технология получила положительное заключение государственной экспертизы»,— отметили в пресс-службе «Роснано».

Евгений Рыженьков