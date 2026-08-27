Оренбургское предприятие оштрафовали за сброс неочищенных стоков в водоем

В Кувандыкском муниципальном округе предприятие жилищно-коммунального комплекса привлекли к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства — причиной стал сброс неочищенных стоков в водоем. Ранее проверку по этому факту провела Орская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В региональной прокуратуре сообщили, что организация сбрасывала в водоем недостаточно очищенные стоки: в отобранных пробах зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Также предприятие не оценивало воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, не вносило обязательные квартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду и не направляло отчеты и декларации в региональное минприроды.

После вмешательства прокуратуры руководство компании скорректировало производственный контроль в сфере охраны вод, начало погашать задолженность по экологическим платежам и разрабатывать необходимую документацию. Должностное лицо привлекли к ответственности: предприятие было оштрафовано на 50 тыс. руб.

Яна Вежлева