В Самаре суд вынес приговор по делу о взятке от имени руководителя автосалона
Вступил в законную силу приговор Алексею Новикову, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Мужчина предложил руководителю одного из самарских автосалонов, возможно причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 10 млн руб. должностным лицам Самарской таможни за прекращение проверок.
«При этом установлено, что злоумышленник действовал в корыстных интересах с целью личного материального обогащения, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства»,— говорится в сообщении.
В апреле 2026 года Алексея Новикова задержали с поличным сотрудники УФСБ при получении денег.
Решением Октябрьского районного суда Самары Новиков признан виновным в совершении преступления по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.