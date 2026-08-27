В Самаре суд вынес приговор по делу о взятке от имени руководителя автосалона

Вступил в законную силу приговор Алексею Новикову, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мужчина предложил руководителю одного из самарских автосалонов, возможно причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 10 млн руб. должностным лицам Самарской таможни за прекращение проверок.

«При этом установлено, что злоумышленник действовал в корыстных интересах с целью личного материального обогащения, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства»,— говорится в сообщении.

В апреле 2026 года Алексея Новикова задержали с поличным сотрудники УФСБ при получении денег.

Решением Октябрьского районного суда Самары Новиков признан виновным в совершении преступления по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.