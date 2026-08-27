Чебоксарского предпринимателя оштрафовали за нелегальную продажу никотина

Калининский районный суд Чебоксар оштрафовал на 250 тыс. руб. 37-летнего предпринимателя за хранение и продажу немаркированной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила прокуратура Чувашии.

Из незаконного оборота изъяли продукцию стоимостью 5 млн руб.

Предпринимателя признали виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, продажа никотиносодержащей продукции без маркировки). Предприниматель признал вину.

Анна Кайдалова